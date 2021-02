DOPPIO PRESIDIO

VENEZIA/MESTRE Sotto la direzione aziendale e, a Mestre, in uno degli snodi della viabilità. I dipendenti Actv, scesi per tre ore da autobus e battelli, hanno fatto sentire a gran voce le loro ragioni, davanti al quartier generale del Tronchetto blindato dalle forze dell'ordine, e a San Giuliano, con striscioni e bandiere di tutte le sigle sindacali. Che sono quelle dello sciopero nazionale del trasporto pubblico per il rinnovo del contratto scaduto dal 2017, ma a Venezia soprattutto contro la disdetta degli accordi integrativi decisa da Avm/Actv. «Unico caso in Veneto».

AL TRONCHETTO

Almeno 500 al Tronchetto e altri 400 circa al Porta Rossa di San Giuliano. I dipendenti Actv ieri non sono sicuramente rimasti a casa per lo sciopero che ha bloccato i trasporti pubblici per buona parte della mattinata. «La disdetta dell'integrativo è un atto indegno che va ritirato taglia corto Valter Novembrini, segretario generale Filt Cgil . Le difficoltà vanno sanate trovando forme di finanziamento al trasporto». Sotto accsa, ancora una volta, Giovanni Seno, direttore generale di Avm, «che ha dichiarato che un preposto al comando prende più di 40mila euro netti annui, mentre un marinaio 30mila. Non è così», dichiara il comandante Eugenio Tiozzo, coordinatore della navigazione Rsu della Fit Cisl, il cui stipendio verrebbe tagliato di circa 300 euro mensili. «Il mio Cud? È sui 35mila euro lordi». La disdetta causerebbe un taglio degli stipendi del 35%, oltre ad una serie di normative rimesse in discussione. «Nel 2020 i lavoratori hanno fatto la loro parte garantendo il servizio sottolinea Marino De Terlizzi, segretario regionale Fit Cisl . Ci sentiamo traditi: abbiamo lavorato pure senza mascherine anche nei periodi più duri della pandemia. E alcuni di noi si sono ammalati gravemente». «È arrivato tutto all'improvviso. A dicembre spiega Francesco Sambo, segretario regionale Uil Trasporti l'azienda ci ha comunicato che i conti, dopo i ristori del governo e i 3 milioni aggiunti dall'amministrazione, risultavano in linea con la previsione di -39 milioni di euro rispetto agli 85 iniziali. Il Veneto? Investe solo 11 milioni di euro sul trasporto. Cifra irrisoria se si considera che è la terza regione per numero di viaggiatori». Di positivo c'è che l'Azienda ha garantito che non ci saranno licenziamenti. «Dove sono finiti i soldi guadagnati si chiede il comandante Pierluigi Girotto, riferendosi al 2018-2019 quando i turisti arrivavano a nastro?».

A SAN GIULIANO

«Seno deve dimettersi» è l'urlo che è partito ieri mattina dalla Porta Rossa del parco di San Giuliano. «Una scelta aziendale infame e scellerata, di una gravità inaudita - scandisce al microfono Danilo Scattolin (Sgb) -. Sono da cacciare, succubi del sindaco al quale dovevano dire il nostro personale ha fatto sacrifici enormi, non ce la sentiamo di decurtare la busta paga». I manifestanti sono così tanti da essere costretti a sparpagliarsi fino al parcheggio. «Oggi non sta lavorando nessuno, è uno sciopero di tutti», spiega Livio. «Le presenze dimostrano la gravità delle dichiarazioni di Seno: io, con 30 anni di servizio, prendo 1.600 euro», dice Maurizio. «Non hanno cercato il dialogo - sottolinea Francesco -. Come faranno i monoreddito con famiglia?». Secondo i lavoratori «sul bilancio avrebbero potuto trovare altre voci da tagliare, come il tram che costa 550mila euro al mese di mutuo». La tensione a fior di pelle la segnala Matteo Serena, di Ugl: «Abbiamo paura, stiamo cercando di tener calmi i lavoratori che stavano partendo per bloccare le strade, ma ha prevalso la responsabilità». Per Massimo «paghiamo errori di azienda e Comune: come si fa a dividersi i premi e poi dire che le casse sono vuote?». Roberto parla di «mossa politica di Brugnaro per ottenere soldi da Roma». Luca e Matteo sono concordi: «Combattere levasione tariffaria, ma se da un lato il sistema impone meno verbali, dall'altro Actv è un bancomat per il Comune». Altre voci: «Le luminarie di Natale ancora accese le paga Actv», «Hanno preso sotto gamba il Covid, pensavano finisse presto. Potevano togliersi qualcosa loro e poi dividere, come una buona casalinga che risparmia. Tanti ragazzi con la speranza di costruirsi un domani e mettere su famiglia hanno trovato dirigenti che pensano a se stessi». I giovani evocati ci sono, capeggiati da Antonio: «Siamo apprendisti - racconta - passeremo da 1.100 euro a 870». Dietro di loro si nasconde un'altra signora, con gli occhi lucidi, «ma è il vento», sostiene, definendosi «delusa e amareggiata: ci hanno tolto lo spirito positivo necessario per maneggiare un mezzo pesante». Poi il microfono riprende, ricordando di ricominciare il servizio alle 13. «Ci privano del futuro e non riconoscono il passato, che si chiama 20mila euro di arretrati - prosegue Riccardo Ruzzon (Uil) -. Il prossimo governo deve mettere il trasporto pubblico al centro del Paese: non solo sanità, che ringraziamo, e scuola, ma anche noi che abbiamo continuato a lavorare a rischio salute». Per la Cgil «nessuno deve sedersi al tavolo finché non ritirano la disdetta».

Marta Gasparon

Luca Bagnoli

