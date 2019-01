Doppio appuntamento per D'incà, il sottosegretario Valente e l'Anas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Venerdì 18 gennaio Federico D'Incà, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle e Questore alla Camera, e il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente effettueranno una ricognizione sul territorio in vista dei Mondiali di Cortina 2021. Ad accompagnarli ci sarà il Commissario straordinario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, Luigi Valerio Sant'Andrea.Nella stessa mattinataè in programma un incontro con il sindaco di Cortina...