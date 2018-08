CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPPIA VITACAVARZERE Mister Hyde lo vedeva solo lei. Il lato oscuro di Natalino Boscolo Zemello esplodeva in tutta la sua violenza solo tra le mura di casa, e a farne le spese era sempre Maila. Per il resto del mondo, era semplicemente il dotto Jekyll. Pregiudicato, sì, e agli arresti domiciliari, ma in fin dei conti per un errore del passato, conseguenza di un temperamento burrascoso. Aveva accettato la pena definitiva, aveva trovato una casa apposta per poter scontare i domiciliari, e non aveva mai saltato un controllo. Puntuale, affabile,...