DOPPIA STANGATA

MESTRE Chiuso cinque giorni per Covid. O meglio per non aver rispettato le misure anti diffusione del virus. Succede a Favaro in pieno centro. I carabinieri hanno fatto abbassare le serrande al bar Giada di piazza Pastrello, dopo che la titolare di origine cinese, in spregio a tutti i divieti, serviva spritz e alcolici al banco, fregandosene lei ma anche i clienti italiani, del distanziamento e del rischio contagio.

I controlli degli uomini dell'Arma verranno intensifucati anche per tutta la settimana entrante che vedrà il passaggio dal colore arancione a quello giallo, con l'alleggerimento delle restrizioni. Nella settimana scorsa numerose le sanzioni pecuniarie su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Mestre - da Marcon a Noale e Mirano compresa la Riviera del Brenta - nei confronti di persone sorprese all'interno degli esercizi pubblici intenti a consumare chi l'aperitivo, chi il caffè.

CITTÀ DEL PIAVE

E c'è chi cerca di scaricare tutto sull'avventore. Come a San Donà. Aveva appena servito un cliente al banco, ma appena i vigili gli hanno contestato l'infrazione ha cercato di professare la sua innocenza prendendosela con il cliente reo, a suo avviso, di non essersi allontanato. Una messinscena che non è bastata per convincere gli agenti a non sanzionarlo; anche perché, prima di quell'accertamento, erano arrivate altre segnalazioni. Il tutto è avvenuto al bar situato nei pressi dell'ospedale cittadino e gestito da imprenditori orientali. All'assessore alla sicurezza Walter Codognotto nei giorni scorsi erano arrivate delle segnalazioni da alcune persone, attive nell'ambito del Controllo del Vicinato, sulla frequentazione di clienti in quel bar, visti consumare all'interno e al banco, cosa vietata dalle norme anti Covid-19, inerenti alla zona arancione. «E venerdì mattina continua l'assessore mi è giunta una seconda segnalazione, sempre per lo stesso motivo. A quel punto ho avvisato il comando della Polizia locale». I vigili non si sono fatti impietosire e hanno elevato la sanzione di 400 euro, oltre a procedere con il provvedimento di chiusura di 5 giorni. E proprio alla vigilia dell'avvio della zona gialla, che avrebbe consentito di lavorare un po' di più. «La maggior parte degli esercenti rispetta le norme commenta ancora Codognotto alcuni addirittura hanno deciso di tenere completamente chiusa l'attività: e non è corretto, nei confronti di tutti loro, l'atteggiamento di alcuni furbi. Senza contare che questo tipo di atteggiamento rischia di contribuire alla diffusione del virus. I nostri controlli non sono fatti per vessare chi lavora, ma per il rispetto delle regole e di chi lo fa quotidianamente». Sul fronte contrasto alla diffusione del Covid-19, la Polizia locale ha impegnato 378 pattuglie con 971 persone e 590 veicoli controllati, 1.222 esercizi pubblici e commerciali sottoposti a controllo, 61 violazioni amministrative contestate, 13 persone denunciate, 1920 ore di vigilanza ai mercati. La scorsa settimana era stata fatta chiudere una attività di parrucchiere uomo e donna, gestito anche in questo caso da imprenditori orientali. I vigili hanno riscontrato all'interno 8 persone in un locale di 36 metri quadrati e clienti in attesa del loro turno senza avere fatto la dovuta prenotazione.

Fabrizio Cibin

