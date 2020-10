A Tarvisio chiude il municipio, mentre a Sappada scatta la campagna di tamponi per tutti i cittadini.

Questa volta, forse complice anche le vacanze estive e i viaggi all'estero, la montagna friulana si confronta in maniera più dura con il coronavirus e i contagi che non riguardano ormai, come avvenuto in primavera, solo le case di riposo. A Tarvisio, dove un dipendente comunale era già risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, dopo un nuovo caso l'amministrazione comunale ha deciso che a tutela dei cittadini tutti i dipendenti e i componenti della giunta comunale eseguiranno la prova tampone. L'apertura del municipio, che verrà interamente sanificato, sarà fissata al conseguimento dei risultati completi. A ieri i casi registrati a Tarvisio erano saliti a undici, riconducibili al contatto avuto con persone già risultate positive residenti in altri comuni. A Sappada, dichiarata zona rossa domenica, il sindaco Manuel Piller Hoffer ha informato i propri concittadini che tra domani e sabato 24 ottobre il personale dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale provvederà a effettuare i tamponi a tutti i circa 1300 abitanti di Sappada, con stand allestiti specificatamente per questa operazione. Lo scopo è rintracciare tutti i potenziali contagiati, anche asintomatici.

