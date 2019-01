CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo oltre due anni di coma è morta Maria Teresa Sissy Trovato Massa, l'agente di Polizia penitenziaria soccorsa in un lago di sangue nell'ascensore dell'Ospedale civile per un colpo di proiettile esploso dalla pistola d'ordinanza. Sul caso dell'agente originaria di Taurianova (Reggio Calabria) che ieri avrebbe compiuto 29 anni, non è mai stata fatta chiarezza. Suicidio, incidente, omicidio: che cosa sia successo quel drammatico giorno d'autunno di due anni fa, quando Sissy si era recata in ospedale per accompagnare una detenuta che doveva...