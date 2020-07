DOPO LO SCIOPERO

PORDENONE La mobilitazione della sanità pordenonese che ha manifestato venerdì scorso punta ad aprire un nuovo scenario nel quale ci sia - come chiesto al presidio in piazza da tutte le sigle sindacali, dagli infermieri ai primari - spazio per un nuovo confronto con la direzione dell'Azienda sanitaria e con la Regione. Al di là delle singole questioni prettamente sindacali dalla manifestazione al Bronx si è levata chiara una richiesta: le istituzioni ascoltino il territorio al fine di meglio tutelare la sanità provinciale. È su questo tema - tenendo anche conto dell'auspicio per il riavvio di un dialogo espresso alla vigilia dello sciopero dallo stesso direttore generale Jospeh Polimeni - è il segretario generale della Cgil del Friuli occidentale Flavio Vallan a lanciare una sfida comune.

SFIDA COMUNE

«Questo è un territorio - incalza il sindacalista - in cui nei maggiori comparti privati dell'industria e dei servizi aziende e lavoratori condividono piani e strategie future, spesso con risultati di eccellenza. Ora, non si capisce perché nell'ambito della sanità pubblica la politica regionale e le direzioni non vogliano misurarsi sulla base di relazioni aziendali avanzate con i lavoratori e con i loro rappresentanti. Proprio perché pubblica, sarebbe ancora più necessario il coinvolgimento di chi, anche nell'emergenza sanitaria che viviamo, ha dimostrato e dimostra una grande capacità di conoscenza dei problemi e delle situazioni. Soprattutto ora che ci sono i finanziamenti sarebbe opportuno cambiare registro e aprire un vero confronto per la salvaguardia della sanità territoriale. Abbandonando - conclude Vallan - un atteggiamento di tipo intimidatorio nei confronti dei lavoratori». Il riferimento dell'ultimo passaggio è al caso del licenziamento del medico della Rsa di Sacile.

LA POLITICA

Nel frattempo non mancano le reazioni politiche. Il senatore forzista Franco Dal Mas sottolinea: «La partecipazione importante alla manifestazione di venerdì è certamente significativa, ma truccata: forse non tutti i partecipanti sapevano o erano stati informati che nel frattempo parte delle rivendicazioni, oggettivamente condivisibili, erano state superate. Perché in effetti già dalla determina di alcuni giorni prima la Regione aveva assegnato 38 infermieri ad Asfo, ma non era che l'ultima concreta risposta ad altre specifiche richieste infermieristiche già avanzate. Per quanto riguarda la programmazione per la copertura di posti di primario, mi sembra di assoluta evidenza che l'indice non possa essere puntato contro l'attuale direzione, ma semmai va rivolto all'indietro. La ragione è ovvia e non ha bisogno di spiegazioni. Quanto poi - aggiunge Dal Mas - alla mancanza di anestesisti, purtroppo non è un problema che riguarda Pordenone, ma è generale e investe tutto il Paese». Il parlamentare azzurro difende poi le scelte regionali. «È bene ricordare che questa giunta, con l'assessore Riccardi, ha stanziato oltre 100 milioni per Pordenone, 50 milioni per gli arredi e le attrezzature del nuovo ospedale, 50 per le coperture del Cro, compresa la Protonterapia. Con il Pd al governo della regione - è l'attacco - invece fu sferrato un colpo esiziale all'ospedale in Comina, dimezzato le strutture complesse al Cro, fortemente ridotte quelle all'ospedale di Pordenone così come i posti letto, lasciando sguarniti di finanziamento per gli arredi e le attrezzature del nuovo ospedale. Questa è la realtà». E infine Dal Mas torna sui temi dell'organico carente: «Con il decreto Rilancio recentemente approvato è stato varato un piano straordinario di assunzioni per oltre 9mila infermieri in Italia già da giugno 2020 per l'assistenza domiciliare infermieristica e per l'infermiere di famiglia, che potrebbe portarne 350 in regione».

