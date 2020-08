MAXI-SCREENING

BELLUNO Sono stati 285 i tamponi eseguiti ieri, a favore dei partecipanti al Cortina summer party dello scorso 20 agosto, alla ricerca di eventuali contagi. C'era la fila ieri a Cortina al parcheggio dello stadio del ghiaccio dove il Dipartimento di prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti ha allestito in 24 ore un punto drive in per eseguire i test. L'indagine epidemiologica è scattata quando si è saputo che al picnic sui prati di Socrepes ha partecipato un ospite che poi è stato trovato positivo al coronavirus Covid-19. È un giovane che era appena rientrato dalla Sardegna ed è salito sulle Dolomiti, per qualche altro giorno di vacanza, prima di tornare a Roma, dove vive. La sua positività al virus ha indotto le autorità sanitarie a invitare, per un controllo, tutti i partecipanti a quella festa (500 circa).

LA RISPOSTA

La gente ha risposto con senso civico; non soltanto i cittadini di Cortina, coinvolti in qualche modo nell'evento, ma anche molti ospiti. Tra i primi a sottoporsi al test il sindaco Gianpietro Ghedina. Ben prima dell'inizio dei prelievi, alle 14.30, allo stadio Olimpico del ghiaccio di Cortina si era formata una lunga coda di veicoli. I test sono stati fatti con la modalità drive in: le persone transitavano in auto, davanti a due postazioni, allestite nel retro dell'impianto sportivo. Il personale del dipartimento di prevenzione della Usl 1 Dolomiti di Belluno, diretto dal dottor Sandro Cinquetti, era diviso in due squadre, per accelerare le procedure, con una doppia fila di utenti. C'è stato qualche rallentamento, derivante soprattutto dalla registrazione informatica dei soggetti provenienti da fuori Regione Veneto, quindi non presenti nell'archivio. C'è stato inoltre l'accesso al tampone anche da parte di alcune persone che non avevano partecipato alla festa, ma che sono state ugualmente trattate. Per i partecipanti che non sono bellunesi invece basta andare alla propria Usl. Per i veneti, la Regione ha previsto la possibilità di accedere ai vari punti Covid, nelle Usl di appartenenza

L'USL

L'Usl Dolomiti ringrazia l'amministrazione comunale di Cortina, presente con assessori e operatori sul posto, forze dell'ordine, polizia locale e protezione civile, che hanno gestito con precisione il traffico e l'accesso allo stadio del ghiaccio, e gli organizzatori del Summer party, che hanno sostenuto con messaggi di rinforzo l' invito al tampone. Il direttore generale Adriano Rasi Caldogno, nell'esprimere vivo apprezzamento per l'operazione, rivolge un ringraziamento particolare agli operatori che hanno dedicato questa ulteriore giornata di agosto all'importante iniziativa preventiva. I tamponi saranno refertati entro 48 ore. Se negativi saranno segnalati via sms, a tutti gli interessati. Se positivi, saranno presi in carico telefonicamente dal dipartimento di prevenzione.

L'ORGANIZZAZIONE

Il vicesindaco Luigi Alverà si è occupato della vicenda come assessore comunale alla protezione civile: «Si è dimostrata la grande capacità organizzativa della Regione Veneto, nella sua struttura sanitaria. Il comune ha concordato con gli altri enti l'esecuzione immediata dei tamponi e, supportato dalla Protezione civile e con il braccio operativo della società comunale Servizi Ampezzo, è stato trovato il luogo più idoneo». Il vice questore Luigi Petrillo, del commissariato di polizia di Cortina, ha seguito personalmente la preparazione e lo svolgimento dei test, per gli aspetti di ordine pubblico: «Ho osservato una importante dimostrazione di responsabilità, da parte dei cittadini. La partecipazione è stata ordinata, tutti si sono messi diligentemente in fila, non c'è stata alcuna intemperanza».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA