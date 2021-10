Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AIUTOBELLUNO Psicologi a scuola per aiutare i ragazzi, dopo i mesi di isolamento e di didattica a distanza: è questa la ripartenza tra i banchi, dove i progetti di sostegno e consulenza, spesso coperti dai fondi per l'emergenza, si moltiplicano. Sono infatti molti i giovani che devono essere aiutati a metabolizzare quanto successo durante il lockdown: per esempio, a recuperare la dimensione della socialità. «Lo psicologo nell'istituzione...