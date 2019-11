CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPO L'EMERGENZAVENEZIA Il principio è: se non spendi non avrai il rimborso. Ieri sono stati pubblicati sul sito www.commissariodelegatovenezia.it i facsimile dei moduli attraverso i quali chiedere il ristoro dei danni patiti durante l'acqua alta di martedì 13 novembre e anche in quelle successive. A casa e nelle attività economiche o sociali e di culto. Si tratta di una quindicina di pagine, da compilare in forma elettronica e guardandoli, ci si può rendere conto della documentazione necessaria perché la domanda possa essere...