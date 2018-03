CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPO IL REFERENDUMCortina d'Ampezzo ritorni con l'Alto Adige, come hanno chiesto i suoi cittadini, con il referendum dell'ottobre 2007. Lo stesso accada per gli altri due comuni ladini ex asburgici di Colle Santa Lucia, e Livinallongo del Col di Lana. A chiederlo sono tre senatori della Suedtiroler Volkspartei, appena eletti, Juliane Unterberger, Dieter Steger e Meinhard Durnwalder, nipote di Luis, per molti anni Landeshauptmann dell'Alto Adige. LA PROPOSTAI tre firmatari hanno ripresentato il disegno di legge che avevano depositato nel marzo...