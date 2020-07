Dopo il figlio, anche il padre. Sono due i cittadini casarsesi di nazionalità albanese ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ieri si è reso necessario il trasferimento anche del capostipite della famiglia contagiata dal Coronavirus. Si sta valutando anche il possibile passaggio in Rianimazione della moglie dell'uomo trasferito giovedì. Il riferimento è al focolaio familiare (a livello di contagi già spento) di Casarsa, nato in seguito a un rientro dei residenti dall'Albania. Si confermano quindi i timori derivanti dal ritorno del virus dall'area dei Balcani. Anche ieri, infatti, in regione sono stati registrati tre contagi riferibili a quella zona dell'Europa. In totale, i nuovi positivi rilevati dalla Protezione civile sono stati cinque in 24 ore, due dei quali nel Pordenonese: a Montereale e ad Aviano.

Le persone attualmente positive al Coronavirus

in Friuli Venezia Giulia sono 119, una in più di giovedì. Due

pazienti risultano ricoverati in cura in terapia intensiva e 9

sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati

registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione con delega alla

Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati cinque nuovi casi

di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.368: 1.412 a Trieste, 1.014 a Udine, 720 a Pordenone e 222 a

Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti

sono 21 e le persone in isolamento 87. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.

