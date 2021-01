L'INIZIATIVA

BELLUNO Anna ha 46 anni. Si è allontanata da casa perché positiva al covid e non sa quando potrà rivedere suo figlio. Invece Marco, di 52, non dorme la notte: è dilaniato dal senso di colpa, dal timore di poter contagiare i genitori anziani. E poi c'è Giulia. Lei non vuole tornare al lavoro perché è lì che si è ammalata e il ricordo è troppo forte. È cresciuto a dismisura, negli ultimi mesi, il numero di persone in cerca di sostegno psicologico. Da ottobre a oggi sono stati seguiti 89 pazienti in quarantena e 39 dipendenti dell'usl. Il covid stritola i polmoni, ma scava le coscienze. E quando se ne va, lascia dei vuoti con cui non è sempre facile fare i conti. Per questo motivo è nato il progetto Sostegno psicologico covid, promosso quasi un anno fa dall'Usl 1 Dolomiti in collaborazione con l'Ail Belluno (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) e il Fondo Welfare Dolomiti della Provincia.

LA STRUTTURA

Il consiglio da parte dell'azienda sanitaria è di monitorare il proprio stato emotivo. Compilando, ad esempio, le schede che si trovano sul sito www.aulss1.veneto.it. Conoscere le proprie emozioni e dare loro un nome costituiscono i primi passi per smettere di temerle. Alla guida del progetto c'è la dottoressa Francesca De Biasi, responsabile della Psicologia ospedaliera. Insieme a lei Chiara Forlin, Isabella Maccagnan ed Elena Sommacal. «I disturbi sono quelli tipici dello stress post traumatico spiega la dottoressa De Biasi Il covid è un evento critico che può togliere il senso di controllo, cambiare in modo drastico la tua vita e le tue abitudini, scatenare reazioni che aumentano il senso di vulnerabilità, impotenza e ansia». Il covid, però, c'è da quasi un anno. Perché, da ottobre a oggi, i casi sono aumentati? «Nella prima ondata c'erano poche nozioni, poche regole e una prospettiva temporale».

SPERANZE DELUSE

Sorpresa, paura ma anche speranza. Tutti confidavano nell'estate. «Invece adesso le regole cambiano spesso, faticano ad essere interiorizzate ed è più facile scivolare in reazioni forti: c'è molta rabbia». Manca la prospettiva. Quando finirà tutto questo? La risposta è muta: «C'è il vaccino, certo. Ma anche in questo caso ti dicono che prima che funzioni sono tutti fattori di esaurimento». Il sostegno psicologico muta a seconda della persona. C'è la solitudine dei positivi in quarantena in cui «i pensieri catastrofici si allargano e risuonano giorno e notte». La conseguenza più ovvia sono i disturbi del sonno. Ma c'è anche chi si isola in modo volontario per paura di contagiare i propri familiari.

LE CONSEGUENZE

«Ci sono intere famiglie che si spezzano» aggiunge la dottoressa De Biasi. Infine i dipendenti dell'Usl. Molti hanno paura di tornare al lavoro: «Hanno gli anticorpi ma non vogliono tornare dove pensano di aver contratto virus. In alcuni casi devono fare i conti con ritmi di lavoro stressanti affrontati con tuta e mascherina. C'è anche la paura di soffocare». Oltre al materiale informativo divulgato durante il 2020 e alle pillole psicologiche presenti sulla pagina Facebook dell'azienda sanitaria, tra novembre e dicembre sono stati organizzati 3 webinar rivolti a insegnanti e genitori con oltre 700 iscrizioni e l'invio successivo del materiale informativo e la registrazione della lezione. L'alta richiesta di ripetere l'evento, e la preoccupazione di genitori e insegnanti riguardo agli effetti della didattica a distanza sui ragazzi, ha motivato l'azienda a organizzare un nuovo evento dedicato all'età evolutiva che si svolgerà il 3 febbraio alle 18. Per iscrizioni inviare una mail all'indirizzo covid19.bl.sospsicologico@aulss1.veneto.it.

Davide Piol

© riproduzione riservata

