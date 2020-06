IL REPORTAGE

CASTELFRANCO Tra le molte zone della Marca flagellate dal maltempo degli ultimi giorni Castelfranco spicca per gli ingenti danni provocati dalla tracimazione dell'Avenale. Lunedì sera le acque hanno invaso le strade fino a piazza Giorgione, dentro i negozi e nei garage. Una situazione che va a sommarsi all'emergenza Coronavirus.

LE TESTIMONIANZE

«Siamo corsi qui poco dopo la chiusura - racconta il dottor Franco Gariboldi Muschietti della farmacia Alla Gatta -. L'acqua è entrata nel negozio e nel retro ma armati di stracci e olio di gomito e siamo riusciti a limitare i danni. La protezione civile ci ha subito fornito i sacchi di sabbia, ma rispetto ad altri episodi simili in passato ce la siamo cavata». Peggio è andata ai negozi lungo via San Pio X, dove l'Avenale ha scaricato la sua furia di fango. «Sono stata qui fino a notte fonda per poi tornare alle 4 - racconta ancora scossa Adriana Bortolozzo di Happy Shop -. Tutte le scatole che stavano a terra sono da buttare. L'acqua è arrivata ovunque, non so quanto ci vorrà a risistemare tutto». I castellani sono stati celeri e in poche ore di durissimo lavoro sono riusciti a riassorbire buona parte dei danni. Il negozio di Adriana a una prima occhiata sembrerebbe impeccabile, non fosse per la pompa idrovora e i rotoli di carta sul bancone. In suo aiuto è corsa un'amica, che sull'accaduto ha le idee chiare: «Bisogna prevenire queste situazioni, urgono lavori sui bacini di contenimento. Non è accettabile che accadano episodi come questo dopo mesi di chiusura forzata a causa del Coronavirus». Della stessa idea sono anche al negozio di calzature Massarotto di Nadia Santinello, dove titolare e commesse sono arrivate all'alba per ripulire. «Il magazzino interrato si è allagato, era impressionante vedere l'acqua scendere dalle bocche di lupo e filtrare dai muri - raccontano -, gli scaffali rialzati ci hanno salvati, ma perché l'allarme non è stato dato prima?». Il panificio Boccanegra, l'albergo Al Moretto, tutti gli altri negozi della via hanno subito la medesima sorte. Stesso destino per i garage privati, con la corsa per salvare le auto. Negli scantinati della fioreria Dario il fango ha impresso sui muri il livello raggiunto da acqua e detriti. «La strada sembrava un fiume, il pavimento un lago. Si sono allagate le vetrine ma soprattutto dobbiamo buttare tutto il materiale che tenevamo stoccato nel magazzino. Fare una stima dei danni è prematuro, ma abbiamo messo in moto l'assicurazione e di certo il responso sarà funesto» commenta la titolare Mara Dario.

IL SINDACO

Il primo cittadino Stefano Marcon è rimasto per le strade di Castelfranco fino a notte inoltrata: «Novanta millimetri di pioggia in meno di un'ora hanno reso necessari oltre un centinaio di interventi dei vigli del fuoco - spiega - e provocato un fenomeno tanto repentino quanto difficile da prevenire, che peraltro non riguarda solo la nostra area. Appena le piogge hanno dato tregua però la viabilità è stata pienamente ripristinata e dalle 22 il deflusso delle acque ha cominciato a normalizzarsi grazie anche alla manutenzione di tombini e caditoie che in questi casi è essenziale. Per i prossimi giorni è ancora previsto maltempo e siamo in costante contatto con Arpav e il Consorzio Piave, ma nonostante i danni ritengo che la risposta del Comune, dei volontari e dei soccorritori sia stata tempestiva e all'altezza di un episodio di tale portata. È il caso dell'ospedale ma soprattutto del centro anziani Sartor, dove un parziale allagamento ha minacciato i vani tecnici oltre che inondato il centro diurno, ma è stato contenuto in tempo senza conseguenze per ospiti e operatori».

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA