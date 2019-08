CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo il cambio della normativa regionale che regola i rapporti tra Ater e inquilini, i vertici dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale fanno il punto su come vanno le cose in provincia. Sono 349 nel Bellunese le famiglie in attesa di un alloggio popolare. Di contro, ci sono 58 assegnatari con patrimonio mobiliare superiore a 100 mila euro e qualcuno arriva al mezzo milione di euro passando a pagare 235 euro da 87. Per tutti ci sarà lo sfratto. Ma ci sono anche alloggi sfitti: succede a Gosaldo e a Rivamonte. Il nuovo corso,...