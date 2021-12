LE TESTIMONIANZE

PORDENONE «Stavo facendo un lavoretto di siliconatura in cucina quando all'improvviso ho sentito un boato talmente forte da far tremare i vetri di casa». Inizia così il racconto di Luigi Bot, uno dei cucini di Giorgio Marchet che abita, sempre in via Gere, a una ventina di metri di distanza da dove ieri mattina si è consumata la tragedia. «Mi sono spaventato aggiunge e per questo sono uscito a vedere se per caso era esplosa la bombola del gas di qualche vicino. Qui, nella stessa via, siamo praticamente tutti parenti: è come se fossimo una famiglia allargata. Dopo quella tremenda esplosione, ha regnato il silenzio che, poco dopo, è stato interrotto dalle urla di qualcuno». Erano quelle del nipote e di Stefania, una delle figlie della vittima che abita al piano terra.

NESSUNO VOLEVA PARLARE

Bot, lì per lì, non ci ha dato molto peso. Ha notato che dal retro della casa di Marchet usciva un po' di fumo ma sapeva che non era da solo. Ha iniziato a preoccuparsi seriamente quando ha sentito in lontananza avvicinarsi sempre più le sirene dell'ambulanza e dei vigili del fuoco. Nessuno dei soccorritori ha voluto dirgli quello che era successo al cugino. Così, sconsolato, è rientrato in casa e ne ha parlato con la moglie. Nemmeno lontanamente immaginava che Giorgio fosse morto e che il suo decesso fosse riconducibile all'esplosione di un ordigno che aveva raccolto per strada e che, con una flex, aveva tentato di aprire.

QUI SIAMO TUTTI PARENTI

«So perfettamente che va in cerca di rame e di altri metalli spiega ancora incredulo ma, da quello che so io, non ha mai trafficato con gli esplosivi. Sono convinto che la sua è stata una leggerezza che, purtroppo, gli è costata cara». È' un po' lo stesso concetto espresso da un altro cugino, Ruggero Rigo, anche lui spaventato per il boato udito alle 10.30. «Giorgio era una persona molto riservata ammette e, proprio per questo, di lui si è sempre saputo molto poco. Aveva costruito dietro casa un piccolo laboratorio dove recuperava il rame da cavi ormai in disuso. Ieri mattina mi sono preoccupato parecchio quando ho sentito quel botto fortissimo: qui nella via sia usciti tutti ma nessuno lontanamente si sarebbe immaginato che Giorgio, a causa di un'esplosione, avesse perso la vita. Purtroppo è successo l'inimmaginabile. Spiace sempre quando qualcuno muore, a maggior ragione quando si tratta di un parente».

GRAN LAVORATORE

Giorgio Marchet prima di iniziare a lavorare alla Rex (adesso Electrolux) di Porcia era emigrato in Svizzera,dove aveva lavorato per qualche anno. Poi era tornato a Pordenone e si era sposato con Erminia. «Nostro padre è il ricordo commosso delle figlie era un grande lavoratore. È vero, andava a raccogliere del materiale che poi riutilizzava, ma mai avremmo pensato che sarebbe incappato un giorno in un ordigno che di fatto gli è esploso tra le mani e lo ha ucciso all'istante. Non abbiamo molto altro da dire, anche perché ci sono degli accertamenti in corso da parte della polizia che stabiliranno esattamente le cause del decesso di nostro padre». Sarà importante stabilire dove Marchet possa avere raccolto il proiettile tracciante.

Al.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA