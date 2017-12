Dopo il blocco, assegni più corposi da gennaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'anno nuovo porta una buona notizia per i pensionati trevigiani: dal primo gennaio, infatti, i loro assegni previdenziali saranno un po' più corposi. Dopo quattro anni di blocco, infatti, i mensili saranno rivalutati per adeguarli al costo, per un valore provvisorio dell'1,1%. Il provvedimento riguarda tutte le pensioni erogate in provincia di Treviso dall'Inps ed è ovviamente calcolato in base alle fasce di reddito. Chi percepisce trattamenti fino a tre volte il minimo (pari a 501,89 euro) otterrà il 100% dell'aumento e potrà dunque...