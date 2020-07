L'EMERGENZA

BELLUNO Sono diciannove le caselle vuote. Quello che nella scuola una volta si chiamava semplicemente segretario, ora è il Dirigente dei Servizi Generali ed amministrativi (Dsga). E nella nostra provincia i posti vacanti sono diciannove. Esattamente come il numero delle presidenze ancora da assegnare ad altrettanti Dirigenti Scolastici e che saranno coperte dalle reggenze.

IL SEGRETARIO

Un ruolo, quello del Dsga, fondamentale non solo per il buon funzionamento di ogni Istituto, ma semplicemente per il funzionamento. Alcune competenze, il diritto di firma su alcuni atti, l'organizzazione del personale, spetta proprio a questa figura. È chiaro quindi che lavorare senza avere un Dsga di ruolo non sia facile. E quindi in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico di settembre, la scuola bellunese dovrà anche in questo caso: un'altra volta misurarsi con questa emergenza.

GLI ISTITUTI

Sono undici le sedi degli Istituti Comprensivi (Ic) in questa situazione: Ic di Auronzo di Cadore, Ic di Borgo Val Belluna, Ic di Cortina d'Ampezzo, Ic Rodari di Santa Giustina, Ic Pertile di Agordo, Ic di Pieve di Cadore, Ic Belluno 3, Ic Belluno 2 Tina Merlin, Ic di Sedico, Ic di Feltre. Una situazione particolare e particolarmente complessa sarà quella con cui si dovrà misurare il nuovo Dsga dell'Ic di Pieve di Cadore. Anche l'Istituto infatti sarà nuovo, nato dall'accorpamento dell'Ic di Domegge di Cadore con il vecchio e che morirà a fine agosto Ic di Pieve di Cadore. Dieci i plessi nel totale. A Domegge l'Istituto è composto da sei plessi. Due di scuola dell'Infanzia (il primo a Domegge con due sezioni, il secondo a Calalzo).Altrettante di Scuola primaria: cinque classi a Domegge, cinque a Calalzo. Altre due, sempre nelle medesime località, le sedi della secondaria di I Grado. Quattro invece i plessi del vecchio Ic di Pieve di Cadore: una sezione di scuola dell'Infanzia, due sedi della Primaria ed una sede di secondaria di I grado. Fra gli Istituti Superiori quelli ancora sprovvisti di un proprio Dsga titolare sono otto. Ecco l'elenco: l'Istituto di Istruzione Superiore Follador che ha sedi ad Agordo e Falcade; il Liceo classico-scientifico Tiziano Galilei di Belluno; l'Istituto Superiore di Feltre; l'Istituto di Istruzione Superiore Segato-Brustolon; il Catullo che comprende a sua volta indirizzi professionali ed il Liceo Artistico; il Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti (Cpia) di Belluno; il Liceo Renier e il Liceo classico-scientifico Dal Piaz di Feltre.

G.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

