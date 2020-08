Moltissimi i turisti che sceglieranno di trascorrere il loro ferragosto in Agordino. Dall'immancabile grigliata di domani ai giorni di tranquillità nel cuore delle Dolomiti. Nonostante l'emergenza coronavirus sono diversi gli appuntamenti - rispettosi del distanziamento sociale - messi a punto in zona. Ecco alcuni appuntamenti che si terranno questo fine settimana ferragostano in agordino. A Livinallongo nella piazza di Pieve si rinnova la festa di Santa Maria Majou chiamata anche festa dei fiori. Un tripudio di fiori colorati che fanno da cornice agli splendidi costumi tradizionali fodomi per una festa religiosa ancora molto sentita a Livinallngo. Domenica 16 agosto ad Agordo in piazza della Libertà appuntamento per tutta la giornata con il Mercatino in piazza. Mentre a Canale in piazza Salvatore Serafini mostra mercato del collezionismo, antiquariato e usato. A Falcade invece il 18 agosto l'appuntamento è con il mercatino dell'artigianato per tutta la giornata al parco giochi. La Pro loco di Cencenighe con la Biblioteca e il Comune promuove la rassegna Fiabe sotto le stelle, con due appuntamenti martedì 18 e martedì 25 agosto. L'appuntamento è al parco giochi in caso di maltempo la manifestazione si terrà al Nof Filò. La manifestazione è curata da L'armadio delle storie a Colori.

Dario Fontanive

