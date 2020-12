Una stella di Natale, una lastra di vetro pulitissima incorniciata dal legno e, dopo tante settimane, un volto amico. Sarà attraverso questa finestra di speranza (da cui si accede dall'esterno senza nemmeno sfiorare parti comuni) che, da questa mattina, gli ospiti della casa di soggiorno Giovanni Paolo II di Santo Stefano di Cadore potranno ricevere e fare gli auguri di buon Natale. Lo ha riferito ieri Livio Olivotto, dell'Unione montana: «Ci tenevo ad informare che la Casa di soggiorno di Santo Stefano ha aperto la possibilità per i parenti di visitare gli ospiti nell'apposito spazio cui si accede dall'esterno senza passare per gli spazi comuni». Le visite vengono prenotare allo 0435 430444 contattando l'assistente sociale Nicole Ribull. «La situazione si è normalizzata, praticamente tutti gli ospiti ora sono negativi conclude Olivotto -, riprenderanno così gli ingressi a nuovi ospiti». Una buona notizia, quindi, dal Comelico che nei mesi di ottobre e novembre non ha avuto momenti facili, con il focolaio scoppiato all'interno della struttura che è costato la vita ad alcuni ospiti e ha gettato nell'angoscia parecchie famiglie. Ora però si guarda al futuro e riaprire le visite, benché in modo diverso, rappresenta già un passo avanti. Soprattutto per le famiglie che potranno sincerarsi della salute dei propri cari, scambiare qualche parola ed esprimere, così, tutto il proprio affetto.

