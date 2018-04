CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPO GLI SCONTRIUDINE Non sono ancora scattate le denunce e i provvedimenti nei confronti degli ultras dell'Udinese che domenica pomeriggio hanno assediato la Dacia Arena, dopo l'undicesima sconfitta consecutiva dei bianconeri, precipitata nella lotta per non retrocedere. Ma le misure potrebbero arrivare già nelle prossime ore. Al vaglio ci sono già le posizioni di alcuni tifosi. La Polizia di Stato di Udine sta visionando tutte le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza interne ed esterne all'impianto, che riprendono, ad alta...