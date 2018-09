Dopo gli scheletri, trovate anche antiche biglie da gioco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I RITROVAMENTIVENEZIA I reperti più eccezionali ritrovati durante il cantiere per mettere all'asciutto il nartece della basilica sono stati i due scheletri di cui aveva scritto per primo Il Gazzettino, quelli di un uomo e una donna che sembrano risalire all'epoca medievale, inumati uno sopra l'altro e divisi solo da un sottile strato di terreno, davanti alla parete sud del tempio, vicino alla Porta della Carta di Palazzo Ducale. Ma gli scheletri non sono gli unici ritrovamenti sotto Piazza San Marco. Con i lavori sono saltate fuori anche...