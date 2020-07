Dopo due giorni in cui il Fvg era tornato al contagio zero, ieri sono stati registrati due nuovi casi. Si tratta di pazienti lievemente sintomatici (sono in isolamento ma non in ospedale) di nazionalità serba e residenti nella zona di Trieste. In regione non è stato rilevato alcun altro caso. Le Terapie intensive restano vuote e i ricoveri calano a quota sette. Nessun decesso. Ma la scoperta di altri due cittadini serbi positivi ha scatenato l'ira del presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga: «In regione abbiamo compiuto uno sforzo enorme per avere numeri ottimi - ha detto affidando il proprio commento a un videomessaggio - e il merito va ai cittadini a cui sono state tolte molte libertà durante il lockdown. Ora è inaccettabile importare contagi da zone a rischio e soprattutto da Paesi inseriti nella lista dei luoghi ancora soggetti alla quarantena in ingresso. Rileviamo un aumento di casi sia dalla Serbia che dal Kosovo, Paesi per cui sarebbe ancora in vigore la quarantena. Il problema è che non viene rispettata, ma il Fvg non può pagare un prezzo per questa situazione. Chiediamo al governo di reintrodurre immediatamente le sanzioni penali a carico di chi non rispetta l'isolamento di 14 giorni. Non possiamo controllare noi i nostri confini terrestri e non accettiamo che il virus rientri in questo modo dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto». E annuncia l'avvio di colloqui con categorie economiche e consolati per i contagi dall'estero.

Ora l'attenzione si sposta sui cittadini bengalesi (dopo i casi di Roma) e quindi sulla città di Monfalcone. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Fvg (ospedalizzati, clinicamente guariti e isolamenti domiciliari) sono 113.

