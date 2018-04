Dopo due anni Gentilini torna sul palco del Carroccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITORNOTREVISO Erano più di due anni che Gentilini saltava puntualmente tutti gli appuntamenti ufficiali della Lega. Ma ieri c'è stato il grande rientro. Il lancio della campagna elettorale di Mario Conte è stata l'occasione perfetta per celebrare la riunione della famiglia leghista. Lo Sceriffo non ha preso la parola sul palchetto sotto la loggia. Ma è stato citato a più riprese. Come il maestro nobile che segna la via. «Le priorità di Gentilini le conoscono tutti: rigore, ordine, disciplina - ha scandito Zaia - e così deve tornare...