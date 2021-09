Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOARSIÈ È stato un doppio ritorno alla normalità quello di ieri per gli alunni della scuola media di Leonardo da Vinci di Arsiè. I ragazzi sono rientrati nella loro scuola dopo due anni di lavori. Gli anni più difficili, quelli della pandemia, con didattica a distanza a inizio del 2020. In questo periodo per consentire la conclusione del cantiere sono stati ospiti della scuola di Fonzaso. Ma da ieri sono di nuovo sui loro banchi e...