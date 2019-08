«Dopo cent'anni degrado al limite» Ironia social sull'emergenza libri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMENTIBELLUNO «Buongiorno. Alle ore 8.30 il ponte di Santa Caterina è stato chiuso in via definitiva. Dopo quasi cento anni (era il 1921) ed uno stato di degrado che ha raggiunto il limite, iniziano le opere obbligatorie di messa in sicurezza e riqualificazione delle spallette e della parte superiore. Nelle prime ore di approntamento, preparazione e consegna dei lavori, non essendoci immediati interventi strutturali, il traffico è stato ugualmente fatto transitare. L'Anas e gli enti preposti stanno monitorando la mobilità e verificando...