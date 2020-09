JESOLO

«Nelle ore notturne la situazione lungo l'arenile sta diventando sempre più insostenibile: per il prossimo anno allestiremo maggiori, chiederemo la collaborazione della Prefettura». Basta ritrovi di gruppo sulla spiaggia, soprattutto per organizzare bevute di gruppo. Magari direttamente nei pontili, il cui accesso sarebbe vietato. Ad essere permesse saranno solo tranquille passeggiate al chiaro di luna. Al massimo qualche romantico bacio in riva al mare. Ma nulla di più. Dopo l'ennesima protesta, il sindaco Valerio Zoggia ha deciso di varare la linea dura. Anche con il contributo dei privati. Del resto, di fronte ai continui schiamazzi notturni, le proteste sono state continue. E più di qualche ospite che alloggiava in strutture fronte mare, ha perfino deciso di anticipare il rientro a casa. Sullo sfondo la difficile convivenza tra le esigenze di chi cerca una vacanza all'insegna del relax e chi invece raggiunge la città per divertirsi. Una questione delicata e quest'anno diventata ancora più complicata per effetto della chiusura dei locali notturni come forma di contenimento dei contagi da Covid-19. Per questo lo stesso sindaco Valerio Zoggia, ringraziando le forze di polizia per l'operazione anti-droga che ha portato all'arresto del gruppo di nigeriani che spacciava sulla spiaggia, ha lanciato i propositi per la prossima estate. «Quest'anno spiega il sindaco abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di ospiti che protestavano per i continui schiamazzi notturni in spiaggia. È una situazione che riguarda tutto l'arenile, che si accentua nei tratti centrali e che non possiamo accettare in nessun modo. Ho ricevuto diverse proteste e qualcuno mi ha detto di aver interrotto la vacanza in anticipo perché disturbato di continuo: vogliamo intervenire una volta per tutte». Anche perché casi di questo tipo in passato non sono mai mancati ma in quest'estate decisamente anomala sono aumentati. «Lo abbiamo sempre detto continua il sindaco nonostante le discoteche chiuse i giovani continuano a frequentare la città, si riversano nelle piazze o in spiaggia. In questo caso per ubriacarsi con gli alcolici acquistati prima in qualche supermercato. E' un modo di fare che non possiamo tollerare: questi ragazzi, quando hanno finito di bere e sono ubriachi, nella migliore delle ipotesi si divertono a disturbare gli altri turisti tra cori e schiamazzi, nella peggiore danneggiano le attrezzature balneari con atti di vandalismo. Non tutti i giovani che arrivano nella nostra città si comportano così, ma in ogni caso non possiamo sottovalutare questo fenomeno». Per questo il Comune, assieme agli operatori, organizzerà controlli mirati. «Siamo disposti ad ingaggiare guardie private conclude Zoggia e il Comune è disponibile a partecipare alla spesa, nei prossimi mesi studieremo il progetto. Chiederemo la collaborazione della Prefettura, valutando una convenzione per chiedere un rapido intervento da parte delle forze dell'ordine quando necessario».

Giuseppe Babbo

