Dopo Bata anche Original Marines chiude i battenti

Se le nuove aperture di attività commerciali e ristoranti previste nei prossimi mesi in corso del Popolo portano una ventata di ottimismo, le ultime nuove chiusure di negozi in città preoccupano esercenti e associazioni di categoria. Circa una decina di giorni fa, a chiudere i battenti è stato infatti il negozio per bambini Original Marines che da circa due anni trovava posto sul Corso, nelle vetrine, qualche anno prima occupate da un negozio di calzature. L'ampio negozio, negli anni 80 sede del prestigiosa sartoria Ca' Venezze di...