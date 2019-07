CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo Abbiamo bloccato i cambi d'uso!, Abbiamo fermato le licenze dei take away! e Abbiamo limitato i plateatici!, l'ultima mossa della Giunta Brugnaro è Fermiamo i negozi di paccottiglia a San Marco!. Caspita, finalmente, evviva! Quasi non ci posso credere. Sono pronto, come penso sia giusto, a stare dalla parte del sindaco della mia città, se fa una cosa giusta. Perché il confronto e la battaglia politica non si fanno su schemi a priori, perché ho profondo rispetto delle istituzioni, anche se in un certo frangente sono rappresentate dal...