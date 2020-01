Dopo 65 anni passati drio al banco anche Baggetto, a Castion, si arrende

I RICORDI

BELLUNO «Ultimo giorno di lavoro per il mitico Baggetto. Quanti ricordi.... Un vero punto di riferimento per tutti». È il post commosso di Sabrina e Stefania De Bona. Prima che la storica merceria, già edicola di Castion abbassasse le serrande il primo gennaio 2020, sono andate a salutare lo storico commerciante, 76enne, che da 65 anni, stava dietro il bancone. Anche lui, con la nipote Erika Malosso che gestiva oggi l'attività, si sono arresi allo scontrino elettronico. «Dover cambiare di nuovo la cassa, dover andare a scuola per imparare come si usa il nuovo registratore, con le tasse che ormai sono arrivate alle stelle? Abbiamo rinunciato», dice EriKa Malosso. «Quando mio zio Baggetto non si ritrovò più in mano le fatture, con l'introduzione dei documenti elettronici, non si è più capacitato - spiega Marika -. Le cose sono diventate sempre più complicate, a fronte di un lavoro sempre meno soddisfacente. Tra cinesi e Amazon abbiamo visto la differenza. I vecchi ormai son morti e le nuove famiglie dopo il lavoro passano al centro commerciale. Così abbiamo chiuso».

DOPO 65 ANNI

Anche il salone Parrucchiera Graziella di Belluno che ha chiuso l'attività con la fine dell'anno 2019. La sua fama era arrivata in tutta la provincia. Le clienti arrivavano da Treviso, Venezia e persino Milano, sino in via De Stefani per farsi i capelli. Graziella Bogo, che aveva imparato il mestiere andando a bottega appena 15enne e per dieci anni - dai parrucchieri Curti, appena terminata la terza media, aveva aperto il salone nel 1965. E da allora è sempre rimasto aperto. Quando negli ultimi giorni le clienti avevano saputo dell'imminente chiusura, si sono affrettate per un'ultima acconciatura e Graziella e Katia Speranza, sua fedele collaboratrice per 38 anni. Graziella ha lavorato per ben 65 anni. Nei giorni scorsi il cartello per la clientela, ringraziata «per gli anni trascorsi insieme». Alla soglia degli 80 anni, martedì 31 dicembre, Graziella ha chiuso e per la città vanno in soffitta un punto di riferimento importante, un archivio di ricordi ed un pezzo di storia.

LA DELUSIONE

Ma è un elenco senza fine quello dei negozi bellunesi che sono stati chiusi in questi giorni. Nomi che rimbalzano sui social con storie e ricordi di chi ci è praticamente cresciuto, accanto a quei visi di commercianti-amici. «Questa mattina ho visto con dispiacere, il Coffe bar in centro a Feltre chiuso per sempre - ricordava ieri un residente -. Eppure d'estate i tavolini esterni erano sempre pieni di gente. Era il vecchio caffè Commercio. Ora manca ancora un pezzetto di vita a Feltre».

