Dopo 15 giorni esatti, la provincia di Pordenone registra nuovamente un decesso legato al Covid-19. In ospedale a Trieste è morta la novantenne Egidia Turchet Pivetta, pensionata residente a Porcia. Si tratta della vittima numero 67 del Friuli Occidentale. L'altro decesso di ieri è stato registrato sempre a Trieste. L'anziana di Porcia era risultata positiva in aprile, ma di recente aveva ricevuto il tampone negativo. È stata però inserita nella lista dei decessi causati dal Covid-19. Se la morte di un'altra pordenonese ha rappresentato una brutta notizia, il resto dei dati di giornata ha fornito il quadro più confortante dall'inizio di domenica. In tutta la regione, infatti, è stato segnalato un solo nuovo contagio. E nessuno in provincia di Pordenone per il secondo giorno di fila. Le persone attualmente positive al

Coronavirus sono 330, 22 in meno rispetto a domenica.

In terapia intensiva sono ricoverati due pazienti, mentre i ricoverati in altri reparti rimangono 40. I totalmente guariti invece ammontano a 2.609 (21 più di domenica), i clinicamente guariti a 64 e le persone in isolamento domiciliare

sono 224. I deceduti sono 190 a Trieste, 73 a Udine, 67 a

Pordenone e 5 a Gorizia. Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.274 (una più di domenica, la progressione più lieve di sempre): 1.388 a Trieste, 984 a Udine, 688 a Pordenone e 214 a Gorizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

