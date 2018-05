Donne maltrattate: cento all'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISAGIO SOCIALEBELLUNO Se la violenza di genere è emergenza in Italia, i numeri del Bellunese danno uno spaccato del fenomeno che è ancora più grave. È emerso ieri nell'incontro in cui è stata presentato il nuovo locale protetto, ricavato all'interno del Comando provinciale dei carabinieri di Belluno, grazie al contributo di Soroptimist International. In quelle quattro mura accoglienti, le donne, ma non solo, potranno raccontare e denunciare liberamente. Lo potranno fare «senza paura», che è il nome della stanza inaugurata ieri al...