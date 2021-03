IL PROGETTO

VENEZIA Un rinascimento tutto al femminile, quello inaugurato oggi con Le donne venete: valore per la crescita, progetto finanziato dalla Regione e scritto a quattro mani da Fondazione Bellisario Venezia ed Enaip Veneto. Il primo webinar Job satisfaction, organizzato da Ca' Foscari Challenge School, va in onda questa mattina dalle 11 alle 13. «Siamo orgogliose di aver contribuito alla costruzione di questo prezioso percorso di empowerment per le donne del Veneto - spiega Carlotta Vazzoler, socia della fondazione e responsabile del progetto che si inserisce nel bando regionale per lo sviluppo occupazionale femminile Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro L'obiettivo della Fondazione è sostenere le donne nella vita professionale e personale con strumenti che permettano un reale rinascimento al femminile, chiave di volta per la ripartenza delle imprese venete soprattutto in questo periodo delicatissimo e critico. Durante la prima fase della pandemia, la stretta collaborazione tra le socie veneziane avrebbe infatti incrementato la consapevolezza che per affrontare meglio il futuro sia necessario unire le forze. «Questa emergenza ha svelato le fragilità del nostro sistema sociale ed economico rileva Gabriella Chiellino, delegata della sezione di Venezia della Fondazione Bellisario e partner del progetto come presidente della società di ingegneria e consulenza ambientale eAmbiente - Si sono aggravate le disuguaglianze esistenti tra uomini e donne anche in Italia, costantemente al lavoro per la piena parità», come dimostra il sostegno operativo accordato all'iniziativa anche da parte di Roberta Lesini, direttrice esecutiva di Ca' Foscari Challenge School. Il progetto prevede 282 ore di formazione finanziate per un anno, più venti ore di consulenza in cui stilare un piano di smart working per quattro aziende: eAmbiente, Nep, Novello e Tiso. «Nei prossimi anni, gli obiettivi principali di Enaip saranno inclusione e parità di genere evidenzia Giorgio Sbrissa, amministratore delegato dell'impresa sociale elementi che tutte le azioni progettuali dovranno contenere». Tra i temi di confronto, oltre al lavoro agile, alla comunicazione aziendale e interaziendale, si affronteranno diverse strategie per migliorare la propria presenza nei mercati grazie all'uso di web e social, ma ancora si valuterà la ricchezza di competenze trasversali e intelligenza emotiva, o la potenzialità di autostima e carisma, insieme all'importanza della comunicazione in pubblico, all'uso consapevole del linguaggio e molto altro. Tra i partner di Le donne venete: valore per la crescita si ricordano anche Anapia, Camera di commercio Venezia e Rovigo, Cisl Veneto, ma ancora Consigliera pari opportunità città metropolitana di Venezia, Federmanager Veneto, Muve, Fondazione Università Ca' Foscari di Venezia, Ial Veneto, Rete al femminile e Smart & life.

Costanza Francesconi

