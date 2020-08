SENZA TREGUA

BELLUNO Attorno alle 19.30 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore e volato sul sentiero Tivan, sotto il Civetta, a seguito della chiamata di un escursionista tedesco, colto dal temporale assieme alla compagna, che diceva stessero entrambi bene. Ma una volta sul posto, a una decina di minuti dal Rifugio Coldai, è subito emerso il forte stato di ipotermia della donna che, imbarcata assieme al marito, è stata subito trasportata all'ospedale di Belluno per le cure del caso. È stato l'ultimo di una lunghissima serie di interventi del soccorso alpino nella tragica vigilia di Ferragosto.

AGORDINO

Nella notte è stato portato a termine, invece, un intervento difficile, condotto soltanto con l'impegno degli uomini, di notte, sotto la pioggia, senza l'ausilio dell'elicottero. I volontari del soccorso alpino di Agordo hanno lavorato come si faceva un tempo, per recuperare due giovani inglesi, di 27 e di 30 anni, sulla Moiazza. L'allarme è scattato alle 17 di giovedì e l'intervento si è protratto sino a notte fonda, alle prime ore di ieri, per riportare a valle i due escursionisti, sfiniti dalla stanchezza, lungo 750 metri di dislivello, tra calate in parete e ripidi sentieri, ancora più scivolosi per la pioggia. I due erano partiti alle 3 di notte dal rifugio Tomè, al Passo Duran. Hanno attaccato la ferrata Costantini, saliti sulla Pala del Belia e alla Cresta delle Masenade. Già stanchi, hanno deciso di rientrare ma, durante la discesa, sopra la Cattedrale hanno sbagliato traccia, preso la vecchia via normale, per finire sopra salti di roccia. Capito che non sarebbero passati, sono tornati alla Cattedrale e si sono fermati, ormai esausti. Uno aveva delle escoriazioni, per una scivolata. Hanno chiesto aiuto, la centrale operativa del 118 non ha potuto rilevare la loro posizione, il cellulare non prendeva. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sorvolato la Moiazza, ma le nubi non hanno permesso di individuare gli escursionisti. L'eliambulanza ha quindi portato in quota cinque soccorritori, che hanno cercato e trovato i ragazzi. Sono iniziate le calate in parete, ma alle 23 il gruppo è stato investito dal temporale e ha dovuto abbandonare il materiale di metallo per il rischio di fulmini. Smessa la pioggia è ripresa la discesa per la via normale, nel canalone tra la Pala del Belia e la Pala del Bo, sul cui tratto terminale si era formata una cascata di acqua. Alle 2 di notte il gruppo è arrivato al rifugio Carestiato, dove un'altra squadra di quattro volontari era pronta a partire. I due escursionisti sono poi scesi con i soccorritori in rientro fino al Passo Duran. Ieri il soccorso della Val Fiorentina è intervenuto sui pendii fra Caprile e Santa Fosca, dove due cercatori di funghi si erano spinti in un tratto ripido tra gli schianti di Vaia e non erano più capaci di muoversi in sicurezza sopra un salto di roccia. Hanno raggiunto R.B. 65 anni di Venezia, e P.C. 68 anni di Mira (Venezia), li hanno assicurati e fatti risalire verso l'alto, attrezzando una corda fissa, e di calarli poi per una sessantina di metri dall'altra parte del costone fino a tornare sulla strada poco distante.

A FELTRE

Alle 13.15 il soccorso alpino di Feltre ha recuperato un trentacinquenne di Belluno, al Lago del Corlo ad Arsiè; colto da malore era caduto a terra sbattendo il volto. E' stato stabilizzato, imbarellato e trasportato all'ospedale di Feltre.

Marco Dibona

