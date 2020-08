Fra i non pochi omicidi che negli ultimi anni hanno punteggiato la cronaca polesana, ad avere maggiori analogie con la tragedia di Corbola è quella che si è consumata in via Pascoli, a Rovigo, nella notte fra il 5 e il 6 novembre di tre anni fa, quando la 49enne, malata di cancro, Tatiana Lenuta Halapciug, è stata accoltellata a morte dal figlio Bogdan Stefan, allora 22enne, affetto da gravi disturbi psichici, con due ricoveri a Trecenta, il primo nel 2014 dopo un tentato suicidio e il secondo pochi mesi prima, che era seguito da una psichiatra e da una psicologa. In preda a una sorta di delirio mistico, ha improvvisamente colpito la madre che dormiva in poltrona, provata dalla chemioterapia cui si stava sottoponendo. «Sono Dio, devo sconfiggere il male», la spiegazione che ha dato a sé e agli altri del suo gesto. Dopo l'arresto il 22enne, difeso dall'avvocato Michele Ciolino, era stato poi ricoverato a Trecenta ed è stato riconosciuto incapace di stare a giudizio. È stata invece condannata in primo grado a 14 anni di reclusione per omicidio volontario, due anni fa, Pasqualina Pregnolato, che il 17 maggio, sempre del 2017, allora 83enne, aveva impugnato un coltello da cucina vibrando due fendenti nella bocca del marito Narciso Levizzari, di due anni più giovane di lei e con vari problemi di salute, che si trovava disteso sul letto, ancora mezzo addormentato. «A go scortea to papà» la frase che avrebbe rivolto al figlio, che come ogni mattina si era presentato a casa loro, in via Marangona a Porto Viro, e che si era trovato di fronte all'angosciante e tragico quadro, con l'anziano che rantolava e sputava sangue. Poche ore dopo, già sottoposta agli arresti domiciliari, la donna, operaia in pensione, aveva poi tentato di togliersi a sua volta la vita bevendo della candeggina ed era stata trasportata di corsa all'ospedale di Adria. Il marito, 81 anni, dopo l'aggressione per mano della moglie, era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Rovigo, dove nonostante un'immediata operazione, si è poi spento venti giorni dopo.

