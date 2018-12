«Donna forte». Nel 99 aveva perso il figlio in un incidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOTREPORTI Pensionata, residente nel borgo di Saccagana, Milena Zanella apparteneva a una famiglia molto conosciuta in tutto il litorale e al tempo stesso segnata da anni di continui lutti. Per molti anni titolare dell'alimentari di Saccagnana - ora diventato uno dei ristoranti più apprezzati del territorio e gestito dalla nipote Lucia Zanella, in passato consigliere comunale - Milena aveva anche gestito l'edicola di Punta Sabbioni per di dedicarsi poi a tempo pieno alla cura dei suoi due nipotini. Donna dal carattere forte, molto...