Donazzan contro i prof del Marco Polo «Se siete obiettori lasciate la cattedra»

Scontro a distanza sul Liceo Marco Polo. L'assessore regionale Elena Donazzan ha duramente criticato la scelta del collegio dei docenti con la quale gli insegnanti si impegnano a non collaborare a qualsivoglia iniziativa volta a schedare individui su basi etniche. «I docenti - ha detto l'assessore Donazzan - devono imparare che le istituzioni vanno rispettate. Questa è un'obiezione di coscienza preventiva che non comprendo, tutti noi siamo censiti alla nascita e c'è l'obbligo dell'anagrafe degli studenti da zero a sedici anni. Se un...