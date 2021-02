IL LUTTO

LAMON «La forza del coronavirus, che lo aveva colpito prima di Natale, ha infine prevalso su don Tarsillo Bernardi». Con questa frase la diocesi di Belluno Feltre ha annunciato la morte di don Tarsillo Bernardi, 74 anni, avvenuta nella tarda serata di sabato. Il Covid 19 non ha lasciato scampo al parroco, conosciuto in tutto il feltrino per la sua attività che ha svolto con grande passione in diverse grosse comunità, come quelle di Foen e Lamon. Don Tarsillo, risultato positivo al coronavirus ancora prima di Natale, ha affrontato con grande forza la malattia; qualche giorno fa il ricovero all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, dov'è spirato sabato.

LA VOCAZIONE

Don Tarsillo era nato a Zovon di Vo' Euganeo (PD) il 15 agosto 1946, figlio di Ermenegildo e Agnese Calaon. Seguendo il fratello Liviano, entrò nei seminari diocesani, dove frequentò i corsi umanistici e teologici, fino all'ordinazione presbiterale, avvenuta il 3 giugno 1972. Fu vicario cooperatore a Lamon dal 1972 al 1977. Poi parroco a Zorzoi dal 1977 al 1987, assumendo anche l'incarico di amministratore parrocchiale di Servo dal 1981 al 1987. Dopo di che assunse la guida della parrocchia di Foen, nel comune di Feltre, fino al dicembre 2010, svolgendo anche il servizio di direttore spirituale nel Seminario vescovile di Feltre (1988-1991) e di assistente diocesano dell'Unione dei sacristi (1988-1994). Negli ultimi anni era stato vicario parrocchiale di Lamon, Arina e San Donato. Un'attività intensa spesa a favore delle nostre piccole comunità di montagna. La data dei funerali non é ancora stata fissata.

I RICORDI

L'attuale parroco di Lamon, don Giorgio Aresi, lo ricorda come «un uomo e sacerdote con un animo buono e una grande umanità che sapeva trasmettere subito a ogni persona che incontrava. Ovunque è andato ha lasciato un segno di affetti e relazioni profonde che lo hanno fatto amare da tutti. Anche nelle celebrazioni sapeva comunicare la bellezza della liturgia nella semplicità dello stile, ma nella profondità di ciò che celebrava». La diocesi A tutte le persone che gli hanno voluto bene e, in modo particolare, al fratello don Liviano giunga il cordoglio di tutta la comunità diocesana. Anche Donatella Boldo, presidente della casa di riposo di Lamon ha voluto ricordare don Tarsillo: «Caro Don Tarsillo non possiamo dimenticare quanto hai fatto per la Comunità di Lamon, ma anche per la tua presenza in casa di riposo a portare una parola di conforto ai nostri nonni».

«Di lui ho un bellissimo ricordo: il suo sorriso, il suo fare gentile e sempre appropriato - ricorda il sindaco di Lamon, Ornella Noventa - in ogni situazione, il suo grande amore per la cultura e le fonti storiche del nostro paese, la sua costante presenza in ogni manifestazione organizzata dagli Alpini. Il suo ultimo dono al nostro paese è stato l'allestimento di un piccolo museo di arte sacra in un ambiente appositamente dedicato nel Duomo del Sacro Cuore di Lamon. Per la sua realizzazione ha impegnato molti anni dedicati allo studio e alla catalogazione dei repertori».

