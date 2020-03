«Era dal 1761 che, ininterrottamente, per la festa della Madonna Addolorata, la chiesa di Santo Stefano riempiva di gente proveniente non solo da Belluno, ma anche dai paesi». È cominciata con queste parole di don Lorenzo Menia, parroco appunto a Santo Stefano, la diretta televisiva della messa celebrata dal vescovo monsignor Renato Marangoni. L'appuntamento consolidato era scandito anche da altri punti fermi: «Da sempre l'evento si teneva due settimana prima della Pasqua come oggi ha proseguito don Menia - da sempre la quinta domenica di Quaresima come oggi. E per tutta la giornata nella chiesa le messe si alternavano con cadenza oraria». Una data attesa da tutta la popolazione: scandita dalla festa religiosa che aveva nella processione lungo le vie cittadine con la statua dell'Addolorata uno dei suoi momenti più attesi, e nella tradizionale sagra dei Fisciòt l'occasione di un grande ritrovo di gente proveniente davvero dall'intera provincia e anche da fuori. Sconsolata la chiusura del sacerdote: «Ma quest'anno è andata così: il Coronavirus ci ha imposto cosa si può fare e cosa no». Alle messa erano presenti o soli i soli concelebranti e alcuni fedeli che hanno letto le letture e la preghiera. (G.S.)

