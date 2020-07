A distanza di tempo, a volte anni, di ogni persona che abbiamo conosciuto a dispetto della sua levatura culturale, dell'importanza che può aver rivestito per noi e per gli altri, di ciò che abbia fatto o rappresentato rimane impresso nella memoria perlopiù un particolare curioso, che ne svela il lato più umano e vicino. Germano Pattaro potrebbe essere riassunto in una risata, rumorosa e nasale, che a volte echeggiava per lui solo, quando rideva mentre raccontava qualcosa di divertente. Quella e la sua schiettezza, derivantegli dall'essere nato e cresciuto in una famiglia di fornai di Castello: Mi co stago ben go el mal de denti, scherzava su di sé con grande autoironia sui suoi grandi problemi di salute, coi quali fece i conti per una vita intera e che se lo portarono via a 61 anni. Chiunque abbia conosciuto don Germano Pattaro ha il ricordo di una personalità complessa, ricca, curiosa, multiforme, capace di interessarsi con eguale passione alla matematica, alla musica, all'arte e alla letteratura, oltre che naturalmente alla teologia, la dimensione nella quale la carica di passione raddoppiava (ed era forse pari all'alpinismo, altro suo grande amore); fu l'uomo del dialogo e ancora oggi al nome di don Germano Pattaro è legato un Centro di Studi Teologici e una parola: ecumenismo. Nato il 3 giugno 1925 da Carlo Pattaro e Rosa Marini, perdette la madre a soli otto anni e fu allevato con grande amore assieme ai fratelli Aldo e Silvana dalla zia materna Pina.

continua a pagina XXXI

© RIPRODUZIONE RISERVATA