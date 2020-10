Moltissimi veneziani lo ricordano ancora, lungo e stretto dentro la sua tonaca nera piena di bottoncini e un berrettino alla don Camillo, mentre in campo dei Frari sbriciolava del pane attorniato da una nube di piccioni svolazzanti, oppure teneva in braccio un gatto randagio davanti alla sua San Rocco, chiesa della quale fu rettore oltre che cappellano della contigua Scuola Grande per quasi cinquant'anni. Al suo ministero e agli animali monsignor Ermenegildo Fusaro dedicò tutta la vita, al punto da teorizzare teologicamente l'esistenza dell'anima nei fratelli più piccoli, come li definiva San Francesco, che con San Rocco e Sant'Antonio Abate sono fra i protettori degli animali.

Don Fusaro diceva anche molto di più: che la salvezza degli uomini passa anche attraverso l'intercessione degli animali, umili creature senza peccato, e che un giorno li avremo tutti ritrovati in Paradiso con noi. Una posizione forte e decisa, che per anni creò un certo subbuglio anche all'interno del clero, ma che il monsignore affermò sempre con incrollabile dolcezza, ammettendo gli animali in chiesa e riportando in auge la loro benedizione nella ricorrenza di sant'Antonio Abate: quel giorno il campo antistante San Rocco si trasformava in una distesa di pellicce e piume; erano decine e decine i veneziani che gli portavano i loro piccoli amici.

continua a pagina XXIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA