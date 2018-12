Don Donadoni: «Non chiuderemo le chiese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA È addolorato e anche un po' sorpreso il nuovo parroco dell'area marciana, don Roberto Donadoni. Non si aspettava il polverone sollevato da don Massimiliano D'Antiga. «Sono davvero rammaricato per questa situazione, dopo tutto il lavoro che avevamo fatto insieme spiega don Roberto - Perché alla fine ci va di mezzo la Chiesa. Non mi attendevo una reazione così forte, c'erano tutte le condizioni per lavorare insieme. Una cosa voglio chiarirla subito: nessuna chiesa chiuderà, tutto resterà com'è adesso, il cammino...