Don Ciotti all'Aurora: «Bisogna reagire e combattere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VISITATREVISO «La camorra, la mafia? Sono un male curabile, ma bisogna darsi una mossa tutti, ma veramente tutti, con molto umiltà e molta forza». Al Teatro Aurora per incontrare i ragazzi delle scuole medie di Treviso, don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, parla di infiltrazioni della malavita all'indomani dei 50 arresti in Veneto legati all'attività del clan dei Casalesi. Arresti che hanno investito il litorale veneziano, senza però risparmiare anche la Marca. In sala gli allievi delle scuole Stefanini, Felissent e Mantegna stanno...