IN PRIMA LINEA

BELLUNO Instancabile. Sul territorio, in parrocchia, in processione. Per poi tornare in corsia, lì dove si viene curati, ma anche si muore per il terribile virus. Don Alessio Strappazzon, parroco di Castellavazzo, Codissago e Podenzoi, ieri ha voluto lanciare proprio dalla corsia il suo messaggio di Pasqua. Da quella corsia (nel reparto di Pneumologia dedicato alla cura del Covid) dove è tornato da volontario, fin dall'inizio dell'emergenza, potendo dare una mano vista la laurea in scienze infermieristiche che ha in tasca. Le sue parole sono state condivise con un video lanciato dal direttore generale della Usl 1 Dolomiti Rasi Caldogno, dal canale social, che ha fatto il pieno di mi piace (quasi 600 in poche ore) e commenti (oltre un centinaio).

IL MESSAGGIO

«Buona Pasqua a tutti nel Cristo risorto - ha esordito nel video don Alessio -. Sia veramente una resurrezione quella che viviamo dentro nei nostri cuori, sia un fiore che germoglia, una speranza che nasce nei nostri cuori. Il saluto profondo va a tutti coloro che sono ricoverati nei nostri ospedali, alle loro famiglie. A tutti coloro che negli ospedali o nel territorio lavorano. Siano essi personale dipendente o volontari: grazie, perché state dando il cuore, state dando un dono grande a tutte le nostre comunità. Un saluto a tutti coloro, che in questo tempo hanno avuto dei lutti a casa: vi ricordiamo e la nostra preghiera affida i vostri cari al Signore». E ha proseguito: «Grazie per tutto quello che nelle nostre comunità viene fatto per coloro che sono i più poveri, i sofferenti. Grazie per tanta preghiera che sale, in questo momento, sia negli ospedali che nelle comunità della nostra provincia. Sia l'abbraccio profondo di speranza di pace che questa Pasqua porta con sé a rincuorare le nostre vite a dare forza al nostro spirito e che sappiamo, con il nostro sguardo, guardare in alto. Siamo sempre alla ricerca di uno sguardo amorevole che vada oltre la nostra esistenza la nostra vita. Abbiamo bisogno di sentirci amati. Questo amore viene veicolato e passa tramite l'azione di tante persone che in questo tempo si sono donate, senza alcuna sosta. Grazie a tutti voi. Che questa Pasqua sia una Pasqua di serenità che fa rifiorire dentro al nostro cuore tutte quelle realtà che donano pace, come un fiore che sboccia».

