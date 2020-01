Domenica sarà il giorno della grande evacuazione per Mestre per permettere il disinnesco della maxi bomba trovata due settimane fa all'altezza della stazione di Porto Marghera, in via Ferraris. Alle 6 inizierà lo sgombero dell'area coinvolta, circa 3.500 persone nel raggio di 1.816 metri: l'operazione terminerà alle 7.30. Alle 8.30 inizieranno le operazioni di disinnesco che dureranno almeno fino alle 12.30. Il tutto si concluderà alle 17 circa quando la bomba verrà fatta brillare al largo del Lido. Per coordinare meglio le operazioni, Prefettura e Comune hanno deciso di dividere in due la città, interrompendo ogni collegamento tra la terraferma e Venezia che - con la chiusura del ponte della Libertà - per alcune ore domenica tornerà ad essere un'isola a tutti gli effetti. Anche le auto saranno ferme nei garage di piazzale Roma dalle 7.30 fino alla fine dell'intervento, stimato verso mezzogiorno, così come non ci saranno collegamenti via treno nella stessa fascia oraria. La sala operativa diramerà comunicati stampa, informazioni via social e via radio per tenere aggiornata la cittadinanza sullo svolgimento di ogni operazione. Questo mentre il Taliercio darà ristoro e ospitalità a chi dovrà lasciare casa.

