Domenica mattina dalle 7.30 sarà interrotta la circolazione ferroviaria nel tratto tra la stazione di Venezia Santa Lucia (ultima partenza alle 7.10) e la stazione di Venezia Mestre (ultima partenza alle 7.10). Dalle 7 sarà interrotta la viabilità privata terrestre ed acquea fino al termine delle operazioni. La viabilità pubblica sarà interrotta dalle 7.30 al termine delle operazioni (ultima partenza 7.25). viabilità interessata comprende tutte le vie di comunicazione che collegano il centro storico con la terraferma: la Strada Regionale 11, la Strada Statale 14 che si collega a Via della Libertà attraverso il Cavalcavia di San Giuliano e la linea ferroviaria Venezia - Mestre. Il raggio di 1.816 metri comprende, inoltre, le vie di comunicazione acquea Canale San Secondo e Canale Vittorio Emanuele III. Con riferimento alla viabilità minore, l'attività di despolettamento interesserà gran parte di quella della prima zona industriale tra via Torino e via Ca' Marcello ad est di via Linghindal e viale Ancona e quella compresa tra via Forte Marghera e via Amerigo Vespucci, dalla rotonda di San Giuliano fino all'altezza di via Millosevich.

