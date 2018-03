Domenica ecologica con ingorgo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOMENICA ECOLOGICAROVIGO Domenica il centro sarà blindato al traffico per la seconda giornata ecologica organizzata contro l'eccessivo livello di polveri sottili presenti nell'aria. Nello stesso giorno, però, in città sono attese centinaia di persone in occasione della festa organizzata da Acquevenete e della relativa gara podistica in programma. Si preannuncia dunque il caos sul fronte del traffico, soprattutto per i parcheggi. Il grande evento infatti della festa dell'acqua, come anticipato ieri dallo spesso presidente di Acquevenete...