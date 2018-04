Domenica anti-smog cacciata dai podisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOTTA ALLO SMOGROVIGO Ha vinto il commercio: è stata spostata la domenica ecologica in programma il prossimo 15 aprile. Verrà recuperata il 10 giugno. In realtà da Palazzo Nodari comunicano che è stato deciso di posticipare il blocco del traffico per «favorire la maggior partecipazione alla manifestazione Half Marathon, prevista per il 15 aprile», ma nei giorni successivi la precedente giornata senz'auto, quella che si è tenuta il 25 marzo, si era discusso di questo provvedimento dopo la valanga di polemiche sollevate dai commercianti...