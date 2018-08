Domani una fiaccolata per ricordarla e per riflettere sulle troppe violenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONICAVARZERE Una fiaccolata in memoria di Maila e di tutte le donne vittime di violenza. Così l'amministrazione comunale reagisce alla triste notizia della morte della 37enne Maila Beccarello, uccisa a botte per mano del marito Natalino Boscolo Zemello. L'amministrazione esprime «sconcerto, perché la nostra comunità è stata teatro di un evento così efferato, dolore profondo per una giovane vita così brutalmente spezzata».La fiaccolata, che vuole anche essere un momento di riflessione sui casi di femminicidio, si terrà...