VENEZIA Domani, domenica mattina, a mezzogiorno in punto, verranno suonate le campane dalle chiese e dai campanili della Diocesi di Venezia. «Si tratta di una sorta di segno pubblico e grido di speranza dell'intera comunità cristiana - si legge in una nota del Patriarcato - in un momento di particolare emergenza e di vita sociale (ed ecclesiale) così fortemente condizionata per la questione coronavirus, ancora in assenza della possibilità di celebrazioni liturgiche pubbliche». Era già successo, come da indicazione dello stesso Patriarca Francesco Moraglia, la sera dello scorso 26 febbraio in occasione del Mercoledì delle Ceneri ossia dell'inizio solenne e comunitario del tempo di Quaresima che, per la comunità cristiana, è tempo speciale di preghiera, penitenza, purificazione e riconciliazione con Dio e con il prossimo.

«Come già annunciato, domani mattina (prima domenica di Quaresima) - conclude la nota - il Patriarca Moraglia presiederà la messa in forma non pubblica e alla sola presenza della comunità del Seminario, alle 11, dall'altare maggiore della basilica della Salute; al termine Moraglia rivolgerà una preghiera di affidamento alla Madonna della Salute». La celebrazione sarà trasmessa in diretta dal settimanale diocesano Gente Veneta (attraverso la sua pagina Facebook) e dalle emittenti televisive Antenna 3 e Rete Veneta (rispettivamente sui canali 13 e 18 del digitale terrestre).

